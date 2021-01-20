YouTube ще на тиждень продовжив обмеження каналу Трампа

Відеохостинг Youtube щонайменше на тиждень продовжує призупинення роботи каналу президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Причиною продовження запобіжного заходу стало занепокоєння про збереження можливості насильства.

Тимчасове призупинення означає, що обліковий запис Трампа та існуючі на ньому відео залишатимуться доступними, але він не зможе завантажувати новий контент як мінімум ще сім днів.

Компанія також збирається продовжувати заборону показу коментарів під відео, розміщених на каналі Трампа.

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Про своє рішення компанія оголосила напередодні Дня інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

13 січня компанія Youtube вже «заморозила» можливість завантажувати нові відеоролики і вести трансляції з офіційного облікового запису президента США Трампа протягом семи днів.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Під час зіткнень загинуло п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 100 осіб.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні залучать 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, зазвичай місце масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, закрита.