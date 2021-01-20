Єврокомісія стягує близько €8 мільйонів з провідного розробника відеоігор

Єврокомісія оголосила про рішення накласти стягнення в обсязі майже 8 мільйонів євро за порушення правил конкуренції на компанію Valve, яка є власницею відомої ігрової онлайн платформи “Steam”, що поширює близько 35 тисяч комп’ютерних ігор по усьому світу, а також на партнерів цієї компанії.

Таке повідомлення оприлюднене у середу на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія наклала штраф на компанію Valve, власника ігрової онлайн платформи “Steam”, а також на п’ятьох її партнерів… на суму 7,8 млн євро за порушення правил ЄС у сфері конкуренції. Valve та її партнери обмежували транскордонні продажі деяких комп’ютерних ігор на основі геолокації користувачів в межах Європейського економічного простору, вдаючись до практики так званого геоблокування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стягнення на загальну суму у 6 мільйонів євро з партнерських компаній, які сприяли розслідуванню Єврокомісії, було скорочено на 10-15 відсотків. В той же час, компанія Valve, яка відмовилася співпрацювати з Єврокомісією, була оштрафована на повну суму у 1,6 мільйона євро.

«Понад 50 відсотків європейців грають у відеоігри. Європейська промисловість з виробництва таких ігор в Європі процвітає, її вартість наразі оцінюється у близько 17 мільярдів євро. Сьогоднішні санкції проти геоблокування з боку Valve та п’яти компаній з поширення комп’ютерних ігор є нагадуванням, що за законами ЄС щодо конкуренції компаніям заборонено обмежувати у контрактах транскордонну торгівлю. Така практика не дозволяє європейським споживачам скористатися перевагами єдиного цифрового ринку ЄС у пошуку найбільш привабливої пропозиції», - зазначила з цього приводу виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань конкуренції Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).

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Як вже повідомлялося, в Євросоюзі встановлені чіткі нормативні правила добросовісної конкуренції, які, зокрема, забороняють компаніям порушувати цілісність Спільного ринку та створювати нерівні умови для продажу продукції у різних країнах Євросоюзу. До цього за картельну змову та за примушування торговельних партнерів обмежувати поширення «фірмової» продукції у певних географічних регіонах Єврокомісія накладала суттєві штрафи на провідних світових виробників, зокрема, відеопродукції, спортивного одягу та символіки.