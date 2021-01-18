Virgin Orbit запустила ракету-носій із борту Boeing 747

Компанія Virgin Orbit в неділю в ході демонстраційного випробування успішно запустила на орбіту ракету-носій LauncherOne з борту літака Boeing 747 "Cosmic Girl".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.

Літак Boeing 747 вилетів з повітряно-космічного порту Мохаве в Каліфорнії з прикріпленою під крилом ракетою LauncherOne. Після цього було проведено успішний тест-запуск ракети над Тихим океаном. Усі етапи місії пройшли успішно.

Після відділення першого ступеня ракета вирушила на штатну орбіту з десятьма дослідними мінісупутниками американських університетів і NASA, пише Space.com.

Система LauncherOne призначена для виведення супутників вагою до 500 кілограмів на навколоземну орбіту. У перспективі Virgin Orbit планує здійснювати подібні космічні запуски на регулярній основі в комерційних цілях.

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Як повідомляв Укрінформ, перший демонстраційний запуск Virgin Orbit, здійснений у травні минулого року, завершився провалом. Модифікований літак Boeing 747 вилетів із космодрому у Каліфорнії з ракетою-носієм LauncherOne. Через 54 хвилини польоту літак відпустив ракету, однак вона так і не долетіла до орбіти.

Як відомо, Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.

Компанія була створена в 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.

Фото: Virgin Orbit