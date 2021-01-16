Toyota оштрафували у США на $180 мільйонів через махінації з викидами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.
За інформацією американського відомства, Toyota в період 2005 - 2015 років не подавала вчасно десятки звітів щодо дефектів, які виникали через викиди вуглецю, та не повідомляла Агенції з охорони довкілля США про прогрес, якого компанія досягла з відкликання автомобілів через проблеми з викидами.
У Мін'юсті додали, що такі дії японського автовиробника призвели до збільшення викидів вуглецю автомобілями на території США та зростання видатків для власників автомобілів, у той час як сама компанія збільшувала свої прибутки впродовж цього часу.
Зазначається, що у 2003 році Toyota вже була оштрафована у США за продаж 2,2 мільйона автомобілів з дефектними діагностичними системами.
Як повідомляв Укрінформ, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вимагає від компанії Tesla відкликати близько 158 тисяч електрокарів через технічний дефект.
Фото: blog.caranddriver.com