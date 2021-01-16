Toyota оштрафували у США на $180 мільйонів через махінації з викидами

Міністерство юстиції США оштрафувало японського виробника Toyota на рекордні 180 мільйонів доларів за несвоєчасне подання звітів щодо викидів вуглецю автомобілями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

За інформацією американського відомства, Toyota в період 2005 - 2015 років не подавала вчасно десятки звітів щодо дефектів, які виникали через викиди вуглецю, та не повідомляла Агенції з охорони довкілля США про прогрес, якого компанія досягла з відкликання автомобілів через проблеми з викидами.

У Мін'юсті додали, що такі дії японського автовиробника призвели до збільшення викидів вуглецю автомобілями на території США та зростання видатків для власників автомобілів, у той час як сама компанія збільшувала свої прибутки впродовж цього часу.

Зазначається, що у 2003 році Toyota вже була оштрафована у США за продаж 2,2 мільйона автомобілів з дефектними діагностичними системами.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) вимагає від компанії Tesla відкликати близько 158 тисяч електрокарів через технічний дефект.

Фото: blog.caranddriver.com