WhatsApp розробляє функцію «прочитати пізніше»

WhatsApp розробляє функцію «прочитати пізніше»

Укрінформ
Месенджер WhatsApp незабаром представить функцію, яка дозволить користувачам більш комфортно працювати з великим обсягом отриманих повідомлень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Pocket-lint.

Зазначається, що нова функція отримає назву «Прочитати пізніше» (Read Later) і прийде на зміну функції «Архів».

Нині, якщо чат заархівувати, то користувач більше не отримуватиме сповіщення про нові повідомлення з нього. Більш того, сам чат опуститься в самий низ списку чатів.

Натомість нова функція WhatsApp дозволятиме зберігати чати нагорі. Користувач буде бачити наявність нових повідомлень в чаті, але йому більше не будуть приходити сповіщення.

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Наразі функція проходить бета-тестування у версіях WhatsApp для Android. Проте вже скоро вона стане доступна для всіх платформ.

Як повідомляв Укрінформ, месенджер WhatsApp повідомив користувачам, що передаватиме їхні персональні дані компанії Facebook.

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