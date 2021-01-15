WhatsApp розробляє функцію «прочитати пізніше»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Pocket-lint.
Зазначається, що нова функція отримає назву «Прочитати пізніше» (Read Later) і прийде на зміну функції «Архів».
Нині, якщо чат заархівувати, то користувач більше не отримуватиме сповіщення про нові повідомлення з нього. Більш того, сам чат опуститься в самий низ списку чатів.
Натомість нова функція WhatsApp дозволятиме зберігати чати нагорі. Користувач буде бачити наявність нових повідомлень в чаті, але йому більше не будуть приходити сповіщення.
Наразі функція проходить бета-тестування у версіях WhatsApp для Android. Проте вже скоро вона стане доступна для всіх платформ.
Як повідомляв Укрінформ, месенджер WhatsApp повідомив користувачам, що передаватиме їхні персональні дані компанії Facebook.