Навігація на лобовому: у Британії розробляють голографічні дисплеї для авто

Британський стартап Envisics у співпраці з компанією Panasonic розробляють нове покоління проєкційних дисплеїв для автомобілів, вантажівок та позашляховиків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TechCrunch.

Проєкційні дисплеї – це блоки, інтегровані у панель управління, які проєктують зображення на лобове скло, щоби, зокрема, допомогти водіям у навігації. HUD (head-up display – дисплеї на рівні очей) від Panasonic, як їх часто називають, використовуватимуть голографічну технологію компанії Envisics.

Технологія Envisics, в основу якої лягли дослідження засновника і генерального директора компанії доктора Джеймісона Крістмаса, надає зображенням тривимірності. Компанія захистила понад 250 патентів та має ще 160 на розгляді.

Очільник компанії зазначив, що Envisics зосереджена виключно на автомобільному застосуванні голографії, і додав, що її перше покоління вже інтегрували в понад 150 тис. машин Jaguar Land Rover, а наступним обладнають електромобіль Cadillac Lyriq.

Видання зауважує, що Panasonic Automotive Systems – це підрозділ корпорації Panasonic у Північній Америці. За словами Крістмаса, нова угода має на меті більш широке впровадження голографії. За повідомленнями компаній, масове виробництво транспортних засобів з голографічною технологією планується на 2023 рік.

Фото: Envisics