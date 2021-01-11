Повернення Cargo Dragon на Землю відклали через негоду

Відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) довелося скасувати через негоду на Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в акаунті МКС у Твітері.

«У Центрі управління космічними польотами скасували сьогоднішнє відстикування Cargo Dragon через погодні умови у місці приземлення, біля узбережжя Флориди», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Вантажне судно Cygnus відстикувалося від МКС

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня 2020 року вантажний космічний корабель Cargo Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. Він доставив на станцію продовольство, обладнання та матеріали для проведення різних наукових експериментів та досліджень екіпажем станції.

Cargo Dragon був запущений у межах 21-ї місії SpaceX до МКС. Наразі це єдиний космічний корабель, здатний повертати вантажі на Землю.