Вчені виявили новий стан речовини - рідке скло

Вчені Констанцького університету в Німеччині виявили таку форму скла, за якої атоми демонструють складну поведінку, що не спостерігалася раніше: вони рухаються, але не можуть обертатися, і утворюють стан під назвою «рідке скло».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Видання зазначає, що скло - це аморфна тверда речовина. Зазвичай, коли речовини переходять з рідкого стану у твердий, колишні вільні атоми шикуються у тверду кристалічну формацію. У випадку зі склом усе навпаки: його атоми «замерзають» у невпорядкованому стані.

Дослідники виявили нову форму скла в модельній системі колоїдних суспензій. Ці суміші складаються з великих твердих частинок, що перебувають у рідині в «підвішеному стані», що полегшує процес спостереження за фізичною поведінкою атомів або молекул. Зазвичай ці частинки є сферами, але для цього експерименту команда використовувала еліпси, щоб визначити, у який бік вони вказують.

Дослідники змінювали концентрацію частинок у рідині й відстежували їх здатність рухатися та обертатися. Зрештою вони виявили, що за вищих концентрацій частинки заважали одна одній обертатися, але все одно могли рухатися та утворювали рідке скло.

Провідний автор дослідження Андреас Зумбуш відзначив, що «при певних щільностях частинок орієнтаційний рух замерзав, тоді як поступальний - зберігався, що призводило до склоподібних станів, де частинки скупчувались і утворювали локальні структури з однаковим напрямком».

Команда повідомила, що така поведінка частинок походить від двох різних способів переходу у стан скла, що конкурують між собою. Згідно з повідомленням New Atlas, виявлення рідкого скла прогнозували десятиліттями, і нове спостереження свідчить про те, що подібні процеси можуть діяти й у інших системах склоформування.

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