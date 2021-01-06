Вчені виявили новий стан речовини - рідке скло

Вчені виявили новий стан речовини - рідке скло

Укрінформ
Вчені Констанцького університету в Німеччині виявили таку форму скла, за якої атоми демонструють складну поведінку, що не спостерігалася раніше: вони рухаються, але не можуть обертатися, і утворюють стан під назвою «рідке скло».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

Видання зазначає, що скло - це аморфна тверда речовина. Зазвичай, коли речовини переходять з рідкого стану у твердий, колишні вільні атоми шикуються у тверду кристалічну формацію. У випадку зі склом усе навпаки: його атоми «замерзають» у невпорядкованому стані.

Дослідники виявили нову форму скла в модельній системі колоїдних суспензій. Ці суміші складаються з великих твердих частинок, що перебувають у рідині в «підвішеному стані», що полегшує процес спостереження за фізичною поведінкою атомів або молекул. Зазвичай ці частинки є сферами, але для цього експерименту команда використовувала еліпси, щоб визначити, у який бік вони вказують.

Дослідники змінювали концентрацію частинок у рідині й відстежували їх здатність рухатися та обертатися. Зрештою вони виявили, що за вищих концентрацій частинки заважали одна одній обертатися, але все одно могли рухатися та утворювали рідке скло.

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Провідний автор дослідження Андреас Зумбуш відзначив, що «при певних щільностях частинок орієнтаційний рух замерзав, тоді як поступальний - зберігався, що призводило до склоподібних станів, де частинки скупчувались і утворювали локальні структури з однаковим напрямком».

Команда повідомила, що така поведінка частинок походить від двох різних способів переходу у стан скла, що конкурують між собою. Згідно з повідомленням New Atlas, виявлення рідкого скла прогнозували десятиліттями, і нове спостереження свідчить про те, що подібні процеси можуть діяти й у інших системах склоформування.

Фото: aetb/Depositphotos

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