США заборонили вісім китайських додатків

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону восьми китайських додатків для здійснення фінансових розрахунків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

До цих додатків належать популярні платіжні платформи Alipay, QQ Wallet та WeChat Pay.

У наказі, що набуває чинності за 45 днів від дня підписання, сказано, що додатки забороняють, оскільки вони загрожують національній безпеці США.

Зазначається можливість використання додатків для відстеження та створення досьє на федеральних службовців США.

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"Отримуючи доступ до персональних електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети та комп'ютери, підключені китайським програмним забезпеченням програми можуть отримувати величезну кількість інформації про користувачів, зокрема, конфіденційну та особисту інформацію", - йдеться у наказі.

Додатки: Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate та WPS Office також включені до переліку.

Фото: СNBC