На Землі проросло насіння рису, що побувало на Місяці

У наземній китайській лабораторії зійшли деякі насінини рису, які побували на Місяці в рамках місії «Чан'е-5».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє китайська газета Женьмінь жибао.

Після 23-денної місії повертальний модуль дослідного місячного зонда «Чан'е-5», на борту якого перебували близько 40 грамів насіння рису, успішно повернувся на Землю.

Насіння надав Національний інженерно-дослідний центр космічної селекції Південно-Китайського сільськогосподарського університету. За даними вищезгаданого центру, деякі з цих насінин успішно проросли, вчені готуються до подальших досліджень.

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Заступник директора Науково-дослідного центру космічної селекції Го Тао розповів, що результати цього експерименту допоможуть виявити вплив космічних умов на сільськогосподарські структури, а також вивести сорти рису з унікальними властивостями.

Як повідомляв Укрінформ, китайський зонд "Чан'е-5", що складається з орбітального, посадкового, злітного та повертального модулів, був запущений 24 листопада. Повертальний модуль зонда "Чан'е-5" приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія (Північний Китай) у середині грудня, доставивши на Землю 1731 грам зразків місячного грунту.

Фото: Женьмінь жибао