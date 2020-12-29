Hubble зробив знімок «галактичного квартету»

Телескоп Hubble зробив світлину чотирьох галактик, які знаходяться у сузір'ї Кит.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Всього на знімку видні чотири галактики - NGC 839, NGC 838, NGC 835 та NGC 833. Вони разом із ще трьома галактиками складають групу під назвою HCG 16.

Фото: spacetelescope.org

На світлині видно блискучі золотисті центри чотирьох галактик й тонкі хвости газу.

На задньому фоні можна розгледіти велику кількість більш віддалених галактик.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики Циркуль, розташованої в однойменному сузір'ї.

Перше фото: seti.org