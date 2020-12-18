Hubble показав туманність із «новонародженими» зірками

Телескоп Hubble зробив знімок галактичної туманності NGC 604, що знаходиться у сузір'ї Трикутник.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Ця кольорова туманність NGC 604 є одним із найвідоміших бурхливих місць, де народжуються зірки в сусідній галактиці. Вона схожа на зони народження зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, такі як туманність Оріона, але вона є значно більшою за розміром і містить багато нещодавно сформованих зірок.

Загалом у цьому гігантському районі знаходиться понад 200 блискучих блакитних зірок у хмарі газів, що світяться, на відстані впродовж приблизно 1300 світлових років, що майже в 100 разів більше за туманність Оріона.

Сама туманність Оріона містить лише чотири яскраві центральні зірки.

Зазначається, що яскраві зірки в NGC 604 надзвичайно молоді за астрономічними мірками, адже вони утворилися лише близько три мільйони років тому.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок найбільшого з відомих кілець Ейнштейна GAL-CLUS-022058s, який знаходиться у південній півкулі сузір'я Піч.

Фото: NASA