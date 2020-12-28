У США вчені представили антибіотик, що підвищує імунітет

Вченим вдалося синтезувати речовини, що мають ефект антибіотиків і при цьому стимулюють імунітет людини.

Як передає Укрінформ, стаття науковців з Вістарівського інституту в США опублікована в журналі Nature.

Фарук Дотівала і його колеги стверджують, що представлений препарат не тільки ефективно знищує широке коло бактерій, а й стимулює імунну систему людини. Також автори заявляють навіть про створення нового типу «імуно-антибіотиків подвійної дії» (dual-acting immuno-antibiotics).

У пошуках нових невідомих антибіотиків вчені сконцентрувалися на метаболічних шляхах, які присутні у патогенних бактерій, але відсутні у тварин та людей.

Відповідною мішенню виявився немевалонатний шлях біосинтезу ізопреноїдів.

Отримані речовини тестували на культурах як грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, з рівним успіхом пригнічуючи їх зростання, цитує статтю Naked Science.

Більш того, в ході доклінічних випробувань на культурі мишачих Т-лімфоцитів було показано, що препарати стимулюють їхню активність і цитотоксичну дію.

Автори вважають, що такий «подвійний» удар матиме особливо потужний ефект в боротьбі з інфекціями. Втім, їм ще належить завершити роботу над новими препаратами і провести їх повноцінні випробування.