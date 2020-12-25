На астероїді Рюгу «Хаябуса-2» знайшов гравійний матеріал

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) повідомило, що в зразках, доставлених з астероїда зондом «Хаябуса-2», міститься гравійний матеріал, розміри деяких зразків досягають приблизно одного сантиметра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Науковці JAXA заявили, що вилучені зразки являють собою гравійний матеріал, деякі компоненти якого досягають приблизно одного сантиметра.

JAXA планує присвятити наступні приблизно шість місяців складанню каталога зразків до того, як розпочати їх детальний аналіз.

Усуї Томохіро, який очолює дослідні групи JAXA, заявив, що зразків виявилося більше, ніж передбачалося, але робота ведеться.

Зазначається, що сама капсула, в якій містилися зразки грунту з астероїда Рюгу, приземлилася в пустельному районі Австралії 6 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня автоматичний зонд "Хаябуса-2" вдало доставив на Землю дві капсули зі зразками астероїда Рюгу, подолавши 6 млрд кілометрів.

8 грудня капсула прибула до Інституту космосу й астронавтики JAXA в місті Сагаміхара поблизу Токіо.