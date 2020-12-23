У Telegram з'являться платні функції

З наступного року месенджер Telegram почне монетизуватися за рахунок додаткових платних функцій.

Як передає Укрінформ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив його засновник Павло Дуров.

«У міру того, як Telegram наближається до позначки в 500 мільйонів активних користувачів, багато хто ставить питання: хто платитиме за це зростання? Адже чим більше користувачів, тим більше витрат на сервери і трафік. А підтримка проєктів нашого масштабу обходиться в сотні мільйонів доларів на рік. Протягом більшої частини історії Telegram я оплачував рахунки компанії з особистих заощаджень. Але при поточних темпах зростання Telegram знаходиться на шляху до мільярдів активних користувачів - і відповідних витрат. Коли технологічна компанія виростає до таких розмірів, у неї є тільки два шляхи - почати заробляти гроші для покриття витрат або продатися великому гравцеві», - написав Дуров.

Він зазначив, що не збирається продавати компанію, як це зробили засновники WhatsApp.

«Telegram потрібен світу як незалежний проєкт, де поважають права користувачів і забезпечують високу якість сервісу», - підкреслив Дуров.

Він пообіцяв, що Telegram монетизуватиме таким чином, що більшість користувачів навряд чи помітять будь-які серйозні зміни.

«Всі поточні сервіси Telegram залишаться безплатними. Крім них, ми запропонуємо додаткові функції для бізнес-команд і користувачів з розширеними потребами. Деякі з цих нових функцій будуть ресурсоємними і, як наслідок, стануть платними. Звичайні користувачі завжди користуватимуться Telegram безплатно», - запевнив Дуров.

За його словами, всі сервіси Telegram, пов'язані з обміном повідомленнями, залишаться вільними від реклами. Замість цього буде створено спеціальну рекламну платформу для каналів, яка забезпечить користувачам комфорт і конфіденційність, а її творцям вона дозволить покривати витрати на сервери і трафік.

Telegram - багатоплатформовий месенджер, що дозволяє обмінюватися повідомленнями і медіафайлами багатьох форматів. Клієнтські програми Telegram доступні для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS і GNU / Linux. Користувачі можуть додавати й обмінюватися фотографіями, стікерами, голосовими і відео повідомленнями, файлами будь-якого типу, а також робити аудіо- і відеодзвінки.