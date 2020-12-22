В Україні запрацювала перша лабораторія з робототехніки для будівельників

У Рівненській області почала працювати перша в Україні лабораторія з робототехніки для майбутніх будівельників.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Сьогодні на базі Здолбунівського ВПУ залізничного транспорту, де навчається майже 500 студентів, відкрили лабораторію робототехніки та мехатроніки. Це єдина подібна лабораторія в Україні. Тепер студенти здобуватимуть будівельні професії за допомогою сучасних інформаційних технологій. Це вже 22-й навчально-практичний центр в області. Ще три – планують відкрити на початку наступного року. За кількістю таких закладів Рівненщина в лідерах серед регіонів України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кошти обласного бюджету в лабораторію закупили мультимедійну панель, 3D принтери, лазерні верстати, окуляри віртуальної реальності, паяльну станцію, роботизовані конструктори.

Новітнє устаткування дасть можливість майбутнім фахівцям робітничих професій побачити власноруч створені проєкти, приміщення та їх оздоблення, віртуально відвідати найрізноманітніші майданчики.

На створення лабораторії робототехніки та мехатроніки було виділено понад 2 млн грн з обласного бюджету, а також кошти навчального центру.

Навчально-практичні центри (НПЦ) – це осередки з новим обладнанням та технікою, які створюються у закладах професійно-технічної освіти. Там для учнів та студентів проводять практичні заняття, а для дорослих підвищують кваліфікацію чи перенавчаються.

Створення НПЦ розпочалось в Україні у 2016 році. За цей період було відкрито 145 центрів.

Торік було створено 45 НПЦ за шести групами професій.

Як повідомляв Укрінформ, на освіту та науку у 2021 році передбачено майже 140 млрд грн. Із зазначеної суми загальнодержавні видатки (субвенції) становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік.

На створення навчально-практичних центрів професійної освіти у наступному році передбачено 0,15 млрд грн (у 2020 році – 0,1 млрд грн).

Фото: www.rv.gov.ua