Замість «пальчиків»: у Японії хочуть ввести ідентифікацію за кровоносними судинами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
У жовтні компанія Hitachi випустила спеціальний пристрій, який зчитує малюнок кровоносних судин на пальцях людини.
Ці дані пов'язуються з інформацією про кредитну картку користувача через сервіс хмарних обчислень, що дозволяє здійснювати покупки без гаманця або смартфона.
Компанія Hitachi пропонує готелям запровадити цю технологію для реєстрації мешканців.
Водночас компанія-стартап Normee, штаб-квартира якої знаходиться в Токіо, розробила систему, яка ідентифікує особу за лініями і формою кровоносних судин долоні, використовуючи для цього знімок, зроблений за допомогою планшета або смартфона. Компанія має намір використовувати цю систему для здійснення платежів.
За словами Хонда Ая, керівника групи досліджень і розробок компанії, система має безліч застосувань, оскільки для її роботи не потрібно ніякого спеціального обладнання.
Вважається, що сфальсифікувати малюнок кровоносних судин складніше, ніж відбитки пальців, оскільки вони знаходяться всередині організму.