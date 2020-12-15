В Японії назвали ієрогліф року

В рамках традиційного щорічного вибору ієрогліфа в Японії, символом 2020 року став письмовий знак «тісний» через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Today.

Як пояснюється, ієрогліф "mitsu" зі значенням "тісний", а також "переповнений" або "близький" часто вживався японськими чиновниками в році, що минає, для підвищення обізнаності громадськості про соціальне дистанціювання і в закликах уникати багатолюдних місць.

Зокрема, в нинішньому році в Японії в рамках коронавирусной риторики сталв ходовим вираз "три Міцуї", яким пояснювалися три основні заходи захисту від інфекції COVID-19, а саме: уникнення замкнутих просторів, переповнених місць і тісних контактів.

У зв'язку з цим, саме за ієрогліф «тісний» проголосували понад 28 тисяч японців, визначаючи його важливість і уживаність у 2020 році.

В рамках традиції, обраний ієрогліф року був також виведений великий пензлем і тушшю на японському рисовому папері настоятелем буддійського храму "Монастир Кійомідзу" в Кіото.

Як повідомляв Укрінформ, раніше словом 2020 року за версією американського словника Merriam-Webster (Вебстера) стала «пандемія» (pandemic).