В Італії представили потужний люксовий спорткар

Італійський автовиробник Pagani представив новий спортивний автомобіль преміум-класу Pagani Huayra Tricolore.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CarBuzz.

Всього у світі буде виготовлено три ексклюзивних екземпляри.

В автомобілі встановлений 6-літровий двигун V12 з потужністю 840 кінських сил та крутним моментом 811 Нм. Таким чином автомобіль став найпотужнішим із серії Huayra.

Спортивний автомобіль Pagani Huayra Tricolore

Сам люксовий автомобіль, який також має автоматичну коробку передач, розрахований на двох пасажирів.

Зазначається, що вартість одного спорткара дорівнює близько 7 млн доларів США, що майже втричі дорожче за автомобіль Huayra BC з 2 550 000 доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, каліфорнійський стартап Canoo представив електричний автомобіль для доставок.