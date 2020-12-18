Зонд доставив із астероїда Рюгу у 50 разів більше ґрунту, ніж планували

Автоматичний зонд Hayabusa-2 японського Агентства з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) привіз на Землю більше зразків астроїда Рюгу, ніж планувалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News.

JAXA планувала привезти 0,1 грам зразків ґрунту астроїда Рюгу, проте зонд Hayabusa-2 доставив 5,4 грам.

Самі зразки ґрунту знаходились у трьох відсіках контейнера в капсулі, яка була повернута на Землю на початку цього місяця.

Зазначається, що Агентство розрахувала кількість зібраних зразків, порівнюючи вагу контейнера до і після запуску Hayabusa2 у космос у грудні 2014 року.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня автоматичний зонд Hayabusa-2 зміг вдало доставив на Землю дві капсули зі зразками астероїда Рюгу, подолавши 6 мільярдів кілометрів.

8 грудня капсула прибула в Інститут космосу і астронавтики JAXA в місті Сагамихара поблизу від Токіо.

Фото: JAXA