Індія запустила ракету-носій із супутником зв’язку

Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) запустила на орбіту ракету-носія (PSLV)-C50 з супутником зв’язку CMS-01.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Запуск стався 17 грудня з космодрому на острові Шихарікота.

Супутник зв’язку CMS-01 має на орбіті замінити свого попередника GSAT-12, який був запущений ще у липні 2011 року. Очікувалося, що він надаватиме послуги впродовж 8 років.

Читайте також: Rocket Lab запустила на орбіту японський супутник

Зазначається, що через пандемію коронавірусу, Індія лише у листопаді цього року запустила свою першу за останні 11 місяців партію із 10 супутників.

Як повідомляв Укрінформ, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) дозволило аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить одному із найзаможніших людей світу Джефу Безосу, використовувати ракету-носій для місій без людей.