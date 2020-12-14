«Космічна реклама»: стала відома ціна оголошень на небі

У Avant Space повідомили, що для бажаючих розмістити рекламу на зоряному небі ця послуга обійдеться у 10 мільйонів доларів.

Як передає Укрінформ, про це пише 4pda.

За словами засновника компанії, така висока ціна зумовлена ​​особливими умовами для першого клієнта, а також необхідністю фінансових вливань, без яких реалізація проєкту неможлива.

«По суті, це інвестиція, яка покриває вартість самих супутників, мінімум їх потрібно 20. Крім істотної знижки й гігантського охоплення аудиторії, перший клієнт стане учасником ексклюзивного контракту, який передбачає розміщення на орбіті на цілий рік», – цитує представника Avant Space ресурс 24 Техно.

Для відображення оголошень в рамках проєкту "Сузір'я" будуть використовуватися мікросупутники, оснащені спеціальними лазерами для проєкції зазначеного зображення. Повідомляється, що таке штучне сузір'я стане одним з найяскравіших на зоряному небі. Додатково вказується, що реклама буде відображатися лише над великими мегаполісами, тому це ніяк не завадить астрономам вивчати зірки та інші космічні об'єкти.

Про терміни готовності системи до використання наразі нічого не повідомляється.

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