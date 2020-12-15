Rocket Lab запустила на орбіту японський супутник

Rocket Lab запустила на орбіту японський супутник

Фото, відео
Укрінформ
Конкурент SpaceX Ілона Маска, приватна космічна компанія Rocket Lab запустила на орбіту японський супутник Strix, який робитиме знімки Землі з космосу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Запуск ракети з супутником, який був розроблений японською компанією Synspective, відбувся з космодрому у Новій Зеландії у вівторок, 15 грудня, о 12:09 за київським часом.

Сам супутник може робити знімки Землі у будь-який час, як вдень, так вночі, та навіть при складних погодних умовах. Компанія планує у майбутньому запустити на орбіту 30 супутників Strix. Вони будуть щоденно збирати дані про метрополітени в Азії, які можна буде використовувати для планування містобудування в Японії.

Зазначається, що для Rocket Lab вже був 7-м запуск ракети-носія цьогоріч та 17-й загалом.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді конкурент SpaceX, приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь своєї ракети-носія за допомогою парашутної системи.

Фото, відео: Rocket Lab

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