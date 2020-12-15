Конкурент SpaceX Ілона Маска, приватна космічна компанія Rocket Lab запустила на орбіту японський супутник Strix, який робитиме знімки Землі з космосу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Space.

Запуск ракети з супутником, який був розроблений японською компанією Synspective, відбувся з космодрому у Новій Зеландії у вівторок, 15 грудня, о 12:09 за київським часом.

Сам супутник може робити знімки Землі у будь-який час, як вдень, так вночі, та навіть при складних погодних умовах. Компанія планує у майбутньому запустити на орбіту 30 супутників Strix. Вони будуть щоденно збирати дані про метрополітени в Азії, які можна буде використовувати для планування містобудування в Японії.

Зазначається, що для Rocket Lab вже був 7-м запуск ракети-носія цьогоріч та 17-й загалом.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді конкурент SpaceX, приватна космічна компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь своєї ракети-носія за допомогою парашутної системи.

Фото, відео: Rocket Lab