Канада і США відправлять людину у навколомісячну подорож

Канада та США разом із міжнародними партнерами домовилися вже за три роки спільно відправити керовану місію навколо Місяця.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про підписання угоди Getaway в Оттаві поінформував міністр інновацій Канади Навдіп Бейнс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні - видатний момент у космічній історії Канади. Ця угода вперше доправить Канаду до Місяця. Наша країна співпрацюватиме із найбільш просунутими космічними організаціями світу для користі усього людства. Канада приєднується до США та інших міжнародних партнерів у цій великій пригоді, наше лідерство у космічній роботехніці буде джерелом національної гордості - всі дивитимуться в небо, коли один із наших астронавтів стане першим канадцем, який облетить Місяць”, - сказав Бейнс.

Канадське космічне агентство та НАСА підписали, “історичний договір, який підтверджує участь Канади в наступному великому міжнародному спільному дослідженні космосу, майбутній космічній станції Lunar Getaway.

“Відповідно до угоди, Канада буде частиною місії “Артеміда ІІ”, першої з 1972 року керованої місії до Місяця. Ця місія, запуск якої заплановано на 2023-ий рік, дозволить Канаді увійти в історію як друга держава, чий астронавт дістався глибокого космосу та облетів навколо Місяця. Угода також підтверджує другий політ для канадського астронавта до Lunar Getaway”, - зазначили у міністерстві інновацій Канади.

Lunar Getaway - майбутня космічна станція, що знаходитиметься на орбіті Місяця. Вона буде створена у співпраці кількох міжнародних та комерційних партнерів, походитиме на МКС, однак буде суттєво меншою. Getaway слугуватиме космічною лабораторією, випробувальним полігоном для нових технологій, перевалочним пунктом для дослідження поверхні Місяця й відправним пунктом для подорожі до Марсу.