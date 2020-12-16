Китайський зонд доставив на Землю зразки ґрунту з Місяця

На Землю приземлилася капсула зі зразками місячного грунту, який зібрав безпілотний китайський космічний апарат «Чан'е-5».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал CGTN.

#BREAKING: Chang'e-5 lander capsule has been spotted. Ground crews are on their way to retrieve the approximately 300 kg capsule. pic.twitter.com/f2umP3VhME — CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020

300-кілограмову капсулу вже знайшли фахівці. Тепер вони мають оцінити її стан та перевезти в безпечне місце.

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Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China’s Chang'e-5 returner and are waiting for the ground crew to arrive. The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander, eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH — CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020 «Чан'е-5» - одна з найскладніших місій в історії освоєння космосу в Китаї. Крім того, «Чан'е-5» стала першою за останні понад 40 років місячною місією у світі.

Зонд «Чан'е-5» був запущений 24 листопада. 1 грудня посадково-злітний комплекс зонда виконав посадку на північ від піку Рюмкера в Океані Бур на видимій стороні Місяця.