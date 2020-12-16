Ірландія оштрафувала Twitter на €450 тисяч

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) оштрафувала компанію Twitter на 450 тисяч євро за несвоєчасне попередження про витік персональних даних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TechCrunch.

Згідно з розслідуванням DPC, яке тривало з січня 2019 року, соцмережа не повідомила вчасно про виток даних і не змогла його належним чином задокументувати відповідно до загального регламенту про захист даних Євросоюзу (GDPR).

За європейськими правилами, компанія має сповістити профільний регулятор упродовж 72 годин про виток персональних даних і задокументувати цей процес.

У Twitter ще не прокоментували це повідомлення.

Наразі ірландський регулятор розслідує понад 20 справ проти великих технологічних компаній, серед яких, зокрема Facebook, WhatsApp, Google, Apple та LinkedIn.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня французький орган охорони даних CNIL оштрафував на 135 млн євро два підрозділи компанії Google і дочку компанії Amazon.

Фото: DPA