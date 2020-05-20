У Канаді Facebook оштрафували на $7 мільйонів за “злив” персональних даних

Через оманливу практику розкриття персональних даних користувачів Facebook виплатить у Канаді 9,5 млн дол штрафу (близько 7 млн дол США).

Про це заявили у Бюро з питань конкуренції Канади.

“Facebook Inc. виплатить $9 млн штрафу після того, як Бюро з питань конкуренції дійшло висновку, що компанія робила неправдиві або оманливі заяви стосовно приватності особистих даних канадців у Facebook та Messenger. Facebook також виплатить додаткові $500 тис. для покриття витрат проведеного Бюро розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Facebook погодився надалі “не створювати неправдивого або оманливого враження стосовно розкриття персональної інформації”. “Це передбачає й уявлення про те, наскільки користувач може контролювати доступ до своїх персональних даних у Facebook та Messenger”, - розповіли в організації.

У Бюро пояснили, що Facebook створював у користувачів враження, ніби вони за допомогою налаштувань приватності можуть сповна контролювати, хто саме отримує доступ до їх особистої інформації. Натомість Facebook “не обмежував обмін особистою інформацією користувачів із сторонніми розробниками”. “Ці особисті дані включали контент, розміщуваний користувачами у Facebook, повідомлення, надіслані у Messenger, а також іншу інформацію”, - наголосили у організації.

Зауважується, що Facebook також дозволяв “певним стороннім розробникам отримувати доступ до особистої інформації друзів користувачів, після того, як користувачі встановлювали необхідний додаток”. “Хоча Facebook стверджував, що після 30 квітня 2015 року не надаватиме більше такий доступ до особистої інформації друзів користувачів, з деякими сторонніми розробниками практика продовжувалася до 2018 року”, - підсумували у Бюро.

Водночас, у Бюро звернули увагу, що Facebook “добровільно співпрацював у вирішенні цього питання”.

Для Facebook ці обвинувачення у порушенні приватності користувачів є далеко не першими. Так, торік Федеральна комісія з торгівлі США наклала на Facebook рекордний штраф - 5 млрд дол. У 2016 році французька влада примусила компанію змінити свою політику стосовно стеження.

У відповідь на критику засновник Facebook Марк Цукерберг пообіцяв змінити політику компанії, зосереджуючи увагу на приватності користувачів.