Голограми та підключення до мозку: у ЄС почали розробляти 6G

Фінська компанія Nokia очолила проєкт з розробки мережі бездротового звʼязку 6G для Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Проєкт, що отримав назву Hexa-X, фінансується Євросоюзом.

Разом з Nokia працюватимуть шведська компанія Ericsson, німецька Siemens, американська Intel, французький оператор звʼязку Orange та іспанський Telefonica, а також університети Оулу та Пізи.

Очікується, що технологія 6G використовуватиме надвисокочастотні терагерцові хвилі та забезпечить розширений зв'язок, який дозволить «підключатися до технологій в людському тілі й мозку», а також створювати голограми в реальному часі.

Nokia планує реалізувати Hexa-X до 2030 року.

Підготовка до розробки 6G-мережі вже розпочалась у декількох регіонах світу, однак наразі ще навіть зв'язок 5G перебуває у зародковому стані — лише близько 100 операторів мобільної мережі по всьому світу пропонують таку послугу в обмежених районах.