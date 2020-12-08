Панда-продавець: Huawei відкрив перший магазин із віртуальним помічником

Компанія Huawei відкрила у китайському місті Ченду магазин із віртуальним помічником AR Panda, якого відвідувачі можуть побачити за допомогою смартфона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Huawei Central.

Зазначається, що AR Panda може "працювати" продавцем, представляючи різні товари Huawei, та проводити клієнтів по магазину.

У магазині клієнти також можуть випробувати нові продукти для "розумного будинку", серед яких очищувачі повітря, шафи для взуття та інші прилади.

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Як повідомляв Укрінформ, японська компанія Panasonic у лютому розпочне поблизу Токіо тестування доставки продуктів автономними роботами на тлі пандемії коронавірусу.

Фото: www.huaweicentral.com