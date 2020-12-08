Genesis представив люксовий хетчбек з чотирма режимами керування

Genesis Motor, що є суббрендом південнокорейської компанії Hyundai, представила новий автомобіль 2022 Genesis GV70.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

Майбутні покупці хетчбеку можуть обрати між двома двигунами: 2,5-літровий з чотирма циліндрами (304 кінських сил) або 3,5-лтровий V6 із подвійним турбонадувом (380 к.с.).

Всього буде доступно чотири режими керування: еко, комфорт, спорт та звичайний.

Усередині також автомобіля вбудований 37-сантиметровий сенсорний рідкокристалічний дисплей, який зчитує відбитки пальців.

Зазначається, що наразі вартість одного екземпляра невідома, проте перші автомобілі мають з’явитися в американських дилерів наприкінці наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник Audi представив новий швидкісний автомобіль 2021 R8 RWD Panther Edition.

Фото: carbuzz.com