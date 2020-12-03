Німецький автовиробник Audi представив новий швидкісний автомобіль 2021 R8 RWD Panther Edition.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У середині авто встановлений 5,2-літровий двигун V10 з потужністю в 532 кінські сили та крутним моментом у 398 Нм.

Сам автомобіль чорного кольору розганяється до 96 км за годину всього за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 324 км за годину.

Водії зможуть обрати між кількома режимами керування, включаючи «динамічний» та «спортивний».

Перші 2021 R8 RWD Panther Edition з всього 30-ти виготовлених, будуть доставлені американським дилерам у грудні цього року.

Audi представила новий спорткар / Фото: Audi

Вартість авто стартує від 183 300 доларів США, що значно дорожче за попередника R8 RWD Coupe (142 700 доларів).

Як повідомляв Укрінформ, британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль F-Pace SVR.