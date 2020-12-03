Audi представила новий спорткар

Audi представила новий спорткар

Фото
Укрінформ
Німецький автовиробник Audi представив новий швидкісний автомобіль 2021 R8 RWD Panther Edition.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Car Buzz.

У середині авто встановлений 5,2-літровий двигун V10 з потужністю в 532 кінські сили та крутним моментом у 398 Нм.

Сам автомобіль чорного кольору розганяється до 96 км за годину всього за 3,6 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 324 км за годину.

Водії зможуть обрати між кількома режимами керування, включаючи «динамічний» та «спортивний».

Читайте також: Ferrari представила потужний спорткар-гібрид

Перші 2021 R8 RWD Panther Edition з всього 30-ти виготовлених, будуть доставлені американським дилерам у грудні цього року.

Audi представила новий спорткар / Фото: Audi

Вартість авто стартує від 183 300 доларів США, що значно дорожче за попередника R8 RWD Coupe (142 700 доларів).

Як повідомляв Укрінформ, британська компанія з виробництва люксових автомобілів Jaguar представила новий автомобіль F-Pace SVR.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-