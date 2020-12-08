Суд тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, дане розпорядження за позовом власника TikTok ByteDance було видано більш ніж через місяць після того, як американська суддя Венді Бітлстоун у штаті Пенсільванія заблокувала ті самі обмеження, які мали набути чинності 12 листопада.
У зв'язку з цим міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося від заборони на роботу платформи. Разом з тим влада не стала продовжувати термін продажу американського сегмента TikTok.
Нагадаємо, компанія ByteDance під тиском американського уряду впродовж місяців веде переговори щодо завершення угоди з компаніями Walmart Inc та Oracle Corp з переведення американських активів TikTok в нову структуру.
Президент США Дональд Трамп у серпні підписав два укази про блокування роботи додатків WeChat і TikTok на території США. Ці розпорядження забороняли користуватися цими програмами, розробленими в КНР, через можливий збір даних користувачів китайською стороною. У Білому домі це назвали загрозою національної безпеки США.
З усім тим, 14 серпня Дональд Трамп розпорядився, що компанія ByteDance має продати американські активи TikTok компаніям у США впродовж 90 днів, тобто до 12 листопада. Пізніше цей термін був продовжений на 15 днів адміністрацією США.