Суд тимчасово заборонив владі США обмежувати роботу TikTok

Американський окружний суддя Карл Ніколс у Вашингтоні заборонив владі США обмежувати роботу онлайн-сервісу для створення та обміну відео TikTok в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, дане розпорядження за позовом власника TikTok ByteDance було видано більш ніж через місяць після того, як американська суддя Венді Бітлстоун у штаті Пенсільванія заблокувала ті самі обмеження, які мали набути чинності 12 листопада.

У зв'язку з цим міністерство торгівлі США тимчасово відмовилося від заборони на роботу платформи. Разом з тим влада не стала продовжувати термін продажу американського сегмента TikTok.

Нагадаємо, компанія ByteDance під тиском американського уряду впродовж місяців веде переговори щодо завершення угоди з компаніями Walmart Inc та Oracle Corp з переведення американських активів TikTok в нову структуру.

Президент США Дональд Трамп у серпні підписав два укази про блокування роботи додатків WeChat і TikTok на території США. Ці розпорядження забороняли користуватися цими програмами, розробленими в КНР, через можливий збір даних користувачів китайською стороною. У Білому домі це назвали загрозою національної безпеки США.

З усім тим, 14 серпня Дональд Трамп розпорядився, що компанія ByteDance має продати американські активи TikTok компаніям у США впродовж 90 днів, тобто до 12 листопада. Пізніше цей термін був продовжений на 15 днів адміністрацією США.