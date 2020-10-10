У Пакистані заблокували TikTok через «аморальний контент»

Пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив, що заблокував китайську соцмережу й додаток TikTok через неможливість відфільтрувати «аморальний та непристойний» контент.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал The Verge.

TikTok у Пакистані попереджали про необхідність фільтрування згаданого контенту, але програма не дотрималася настанов, повідомляє регулятор, але заявляє, що перегляне заборону за умови модерації незаконного вмісту.

Сервіс TikTok заявив, що прагне дотримуватися закону на ринках, де працює. У компанії сподіваються узгодити рішення задля відновлення функціонування TikTok.

Читайте також: AFP і TikTok запускають новий проєкт для боротьби з фейками

Заборона TikTok у Пакистані запроваджена через кілька місяців після того, як сінгапурська платформа прямих трансляцій Bigo Live була заблокована з тієї ж причини, а платформа обміну відео YouTube була попереджена про потребу фільтрування «вульгарності та ненависті».

Ці кроки правозахисники в Пакистані розцінювали як спробу обмежити вільний потік інформації в інтернеті.