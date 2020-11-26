Адміністрація США ще на тиждень продовжила дедлайн для продажу TikTok

Адміністрація США ще на тиждень продовжила дедлайн для продажу TikTok

Укрінформ
Адміністрація Трампа продовжила на тиждень дедлайн для китайської компанії ByteDance, яка має до цієї дати укласти контракт із продажу американських активів додатку TikTok компаніям у США.

Як повідомляє Reuters, про це стало відомо в середу із судових документів, передає Укрінформ.

«Новий кінцевий термін (для продажу американських активів додатку – ред.) визначений 4 грудня», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, компанія ByteDance під тиском американського уряду впродовж місяців веде переговори щодо завершення угоди з компаніями Walmart Inc та Oracle Corp з переведення американських активів TikTok в нову структуру.

Читайте також: США «заморозили» обмеження на роботу TikTok

Президент США Дональд Трамп у серпні підписав два укази про блокування роботи додатків WeChat і TikTok на території США. Ці розпорядження забороняли користуватися цими програмами, розробленими в КНР, через можливий збір даних користувачів китайською стороною. У Білому домі це назвали загрозою національної безпеки США.

Читайте також: У Пакистані заблокували TikTok через «аморальний контент»

З усім тим, 14 серпня Дональд Трамп розпорядився, що компанія ByteDance має продати американські активи TikTok компаніям у США впродовж 90 днів, тобто до 12 листопада. Пізніше цей термін був продовжений на 15 днів адміністрацією США.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-