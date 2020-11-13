США «заморозили» обмеження на роботу TikTok
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal.
«Міністерство торгівлі відклало імплементацію наказу, який мав набути чинності в четвер, і який забороняв би компаніям постачати послуги TikTok з надання інтернет-хостингу чи послуг із доставки контенту», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що якби попереднє рішення Мінторгівлі набрало чинності, то це б унеможливило діяльність сервісу TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, на території Сполучених Штатів. Саме цього намагався досягнути діючий американський президент Дональд Трамп, який стверджував, що TikTok стежить за користувачами і передає інформацію спецслужбам КНР.
Натомість за інформацією WSJ, нинішнє рішення Міністерства торгівлі із призупинення заборони на діяльність TikTok у країні зумовлено перемогою на виборах президента конкурента Трампа демократа Джо Байдена.