Україна - на 58 місці у світовому рейтингу швидкості інтернету
Укрінформ
У світовому рейтингу швидкості інтернету Україна посідає 58-му сходинку за швидкістю кабельного інтернету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Speedtest Global Index.
У жовтні цього року швидкість кабельного інтернету в Україні становила 61,78 Мбіт за секунду.
Перше місце за швидкістю інтернету посідає Південна Корея (162,40 Мбіт/с), на другій сходинці Китай (140,74 Мбіт/с). Трійку замикають Об’єднані Арабські Емірати з 117,84 Мбіт/с.
Зазначається, що швидкість мобільного інтернету в Україні дорівнює (25,15 Мбіт/с).
Всього у рейтингу 176 країн світу.
Як повідомляв Укрінформ, компанія NordPass, розробник популярного додатка для зберігання паролів, опублікувала список найлегших для зламу паролів у 2020 році.