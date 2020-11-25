SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників для Starlink

Ракету-носій Falcon-9 компанії Ілона Маска SpaceX успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 16-ту партію з 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це йдеться у Twitter SpaceX, передає Укрінформ.

Запуск відбувся 24 листопада, о 21:13 за часом Східного узбережжя США (25 листопада о 04:13 за Києвом), з мису Канаверал штату Флорида (США).

Інтернет-супутники були виведені на орбіту через 14 хвилин 46 секунд після старту. Таким чином, орбітальне угруповання SpaceX складається вже з 953 космічних апаратів Starlink.

Нагадаємо: Starlink - проєкт компанії зі створення системи навколоземних супутників для забезпечення жителів Землі високошвидкісним інтернетом. До середини 2020-х років SpaceX планує запустити близько 12 тисяч супутників.