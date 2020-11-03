Інтернет від Starlink тестують користувачі - швидкість бета-версії до 174 Мбіт/c
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал PC Mag.
За словами одного користувача, завдяки пробному інтернету від Starlink швидкість інтернету у нього зросла з 0.5-12 Мбіт/c до 100 - 160 Мбіт/c.
Інший користувач зазначив, що у нього швидкість інтернету дорівнює 174 Мбіт/c.
Третій користувач сказав, що взагалі зміг протестувати інтернет у лісі, що були б неможливим зі звичайним інтернет-оператором.
Водночас користувачі скаржилися на часті переривання в роботі інтернету від Starlink, що є критично важливим для онлайн ігор та голосових дзвінків.
Як повідомляв Укрінформ, минуло тижня компанія Ілона Маска SpaceX випустила бета-версію додатку супутникового інтернету Starlink. Місячна підписка на додаток коштуватиме 99 доларів, а пакет підключення – 499 доларів.