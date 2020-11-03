Інтернет від Starlink тестують користувачі - швидкість бета-версії до 174 Мбіт/c

Перші випробування бета-версії додатку супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска показують, що швидкість інтернету може становити 174 мегабіт за секунду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал PC Mag.

За словами одного користувача, завдяки пробному інтернету від Starlink швидкість інтернету у нього зросла з 0.5-12 Мбіт/c до 100 - 160 Мбіт/c.

Інший користувач зазначив, що у нього швидкість інтернету дорівнює 174 Мбіт/c.

Третій користувач сказав, що взагалі зміг протестувати інтернет у лісі, що були б неможливим зі звичайним інтернет-оператором.

Водночас користувачі скаржилися на часті переривання в роботі інтернету від Starlink, що є критично важливим для онлайн ігор та голосових дзвінків.

Як повідомляв Укрінформ, минуло тижня компанія Ілона Маска SpaceX випустила бета-версію додатку супутникового інтернету Starlink. Місячна підписка на додаток коштуватиме 99 доларів, а пакет підключення – 499 доларів.