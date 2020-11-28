4G в Україні: як та коли він з’явиться на дорогах та у поїздах

В Україні покриття 4G стає дедалі кращим. На сьогодні 21 141 місто та село в Україні вже мають інтернет нового покоління.

Як передає Укрінформ, про це розповідає 24 Техно.

Тож, як працює мобільний інтернет в Україні та коли він з’явиться на дорогах і у поїздах.

Головні цілі на найближчі роки:

перевести 100% всіх державних послуг в онлайн;

навчити базовій цифровій грамотності 6 мільйонів українців;

збільшити кількість, частку ІТ у ВВП країни до 10% (наразі ця частка складає близько 3,7-4,2%);

забезпечити 95% українців високошвидкісним інтернетом.

"З 1 липня 2020 року отримали краще покриття 4G більше 5,4 мільйонів українців у 9,1 тисячах населених пунктах. Вперше отримали доступ до 4G1,7 мільйонів українців. На сьогодні 21 141 місто та село в Україні вже мають покриття 4G", – зазначає Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації.

У НКРЗІ (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) запропонували перерозподілити радіочастоти між всіма операторами мобільного зв'язку.

Коли 4G з’явиться на дорогах та залізниці

Голова НКРЗІ Олександр Животовський зазначив, що запровадження якісного інтернету на залізниці – повинно бути пріоритетним питанням для "Укрзалізниці". Він наголосив, що нині існує багато технічних труднощів.

"До того, як в Україні з’явився інтернет на LTE 900, все працювало на інших частотах, а ті інші частоти просто не пробивали залізний вагон", – каже Животовський.

За словами Михайла Федорова, що до середини грудня планують розробити стратегічний план покриття доріг та залізничних шляхів.

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