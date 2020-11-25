В Україні до 4G вже підключили 5,4 мільйона абонентів — Федоров

З 1 липня 2020 року до мобільного зв'язку 4G в Україні було підключено 5,4 мільйона громадян.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу.

"З 1 липня 5,4 мільйона українців отримали доступ до 4G, це 9,1 тисячі населених пунктів. Це цифри, які показують нам об'єм цього проєкту, результат і можливості які відкриває 4G", - розповів він.

Федоров додав, що 1,7 млн українців взагалі вперше отримали доступ до 4G, загалом вперше до цієї технології було підключено 4,4 тисячі населених пунктів.

"За такий короткий період історична кількість людей отримала доступ до інтернету", - зазначив віцепрем'єр. За словами Федорова, загалом в Україні до 4G вже підключено 21 141 населений пункт.

Очільник Мінцифри також розповів, що починаючи з наступного року в Україні 4G покриття активно впроваджуватимуть на дорогах. Зокрема, заплановано до 1 січня 2023 підключити міжнародні траси, а до 1 липня 2024 - усі національні дороги.

Віцепрем'єр нагадав, що загалом в Мінцифри мають на меті за три роки забезпечити покриття 4G на 95% території України.

Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у віддалених населених пунктах завдяки використанню частот діапазону 900 МГц. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг).