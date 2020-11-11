Зв'язок 5G є цілком безпечним для здоров'я - Мінцифри

Мобільний зв'язок п'ятого покоління (5G) не несе загрози здоров'ю людини, як і попередні покоління технології.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест під час брифінгу 11 листопада.

"Останнім часом існує дуже багато питань щодо безпеки п'ятого покоління. Однак запевняю, що ці чутки необґрунтовані. Немає жодних доказів того, що 5G шкідливий, як і будь-які попередні покоління технології. Вони безпечні за умов раціонального використання", - зазначив Шелест.

За його словами, в Україні норми безпеки мобільного зв'язку в десятки разів жорсткіші, ніж у світі, і обладнання, яке використовується для покриття, є набагато безпечнішим.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). Документ встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.

У вересні 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), створила спеціальний розділ на своєму офіційному сайті, в якому інформуватиме про вплив мобільних технологій 4G та 5G на здоров'я людей. Роз`яснення надаються на виконання доручення Президента щодо ґрунтовного опрацювання петиції "Заборонити впровадження 5G через вкрай негативний його вплив на здоров’я!".

На початку липня е-петиція з вимогою заборонити 5G набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тисяч підписів. У ній міститься звернення не вводити в Україні 5G без клінічно підтвердженої доказової бази щодо безпечності цього виду зв’язку.