Китайський зонд «Чан'е-5» перевантажив зразки грунту Місяця на модуль

Китайський зонд «Чан'е-5» перевантажив на модуль зразки грунту, взяті з поверхні Місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Китайське національне космічне управління.

Пзніше орбітальний модуль і модуль, що повернеться на Землю, вітстикуються від злітного модуля і чекатимуть слушної нагоди для повернення на Землю, після вони розділяться. Орбітальний модуль згорить в щільних шарах атмосфери, а модуль зі зразками - здійснить посадку.

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Апарат «Чан'е-5» запущений 24 листопада. 1 грудня він приземлився на видимій стороні Місяця. Протягом двох діб він збирав місячний грунт, після чого був поміщений в спеціальний відсік модуля для зльоту.

На Землю має бути доставлено близько 2 кг реголіту. Повернення на Землю очікується 16 або 17 грудня.