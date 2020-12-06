Сьогодні - день народження мікрохвильової печі

Цього дня 1945 року американський інженер Персі Спенсер отримав патент на побутовий електроприлад для швидкого підігріву продуктів харчування за допомогою радіохвиль

Є кілька версій того, як розробник військових радарів дійшов до ідеї мікрохвильовки. Перші серійні мікрохвильові печі, що з'явилися 1947 року, призначалися для армійських їдалень і великих ресторанів. Першу мікрохвильовку для домашньої кухні було продано в 1955 році за 1295 доларів. Серійний випуск почала через сім років японська фірма Sharp. Нині штучний інтелект дозволяє сучасним мікрохвильовим печам самостійно готувати страви за запрограмованими рецептами.

За матеріалами ЗМІ