Сьогодні - день народження мікрохвильової печі

Сьогодні - день народження мікрохвильової печі

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Укрінформ
Цього дня 1945 року американський інженер Персі Спенсер отримав патент на побутовий електроприлад для швидкого підігріву продуктів харчування за допомогою радіохвиль

Є кілька версій того, як розробник військових радарів дійшов до ідеї мікрохвильовки. Перші серійні мікрохвильові печі, що з'явилися 1947 року, призначалися для армійських їдалень і великих ресторанів. Першу мікрохвильовку для домашньої кухні було продано в 1955 році за 1295 доларів. Серійний випуск почала через сім років японська фірма Sharp. Нині штучний інтелект дозволяє сучасним мікрохвильовим печам самостійно готувати страви за запрограмованими рецептами.

За матеріалами ЗМІ

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