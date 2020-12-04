Китайські вчені створили найточніший у світі годинник

Китайські вчені створили переносні оптичні годинники, похибка у яких становить менше секунди за 2,4 млрд років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначається, що у групи дослідників пішло 10 років на розробку переносних оптичних стандартів частоти на одиночних іонах кальцію.

Оптичний стандарт частоти - це обладнання, призначене для надточного вимірювання часу. Згідно з підсумками порівняльного аналізу, проведеного на двох таких стандартах, розробка забезпечує точність передачі сигналу у 0,05 мікросекунди.

Раніше такого рівня досягали лише оптичні стандарти частоти на одиночних іонах ітербію, розроблені Федеральним фізико-технічним інститутом з Німеччини.