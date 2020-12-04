В Україні презентували освітній серіал про штучний інтелект

Міністерство цифрової трансформації презентувало освітній серіал про штучний інтелект.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Освітній серіал для популяризації штучного інтелекту, який ми запустили сьогодні, втілено за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що фінансується швейцарською Агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом "Східна Європа" та Фондом Innovabridge", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

За словами президента Фонду "Східна Європа" Віктора Ляха, серіал створено для того, щоб пояснити, на якій стадії перебуває розвиток технології штучного інтелекту, в яких сферах можна її застосовувати, а також розвінчує міфи, які існують щодо цієї технології. Найближчим часом планується створити спеціальні серіали про штучний інтелект для старшокласників та для людей з інвалідністю.

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Серіал розповідає про те, що таке штучний інтелект, яку користь він приносить, які ризики пов'язані з використанням технологій та як такі технології використовують українські та міжнародні компанії. Він складається з 4 серій та вже доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта".