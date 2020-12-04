В Україні презентували освітній серіал про штучний інтелект

В Україні презентували освітній серіал про штучний інтелект

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Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації презентувало освітній серіал про штучний інтелект.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Освітній серіал для популяризації штучного інтелекту, який ми запустили сьогодні, втілено за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що фінансується швейцарською Агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом "Східна Європа" та Фондом Innovabridge", - розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

За словами президента Фонду "Східна Європа" Віктора Ляха, серіал створено для того, щоб пояснити, на якій стадії перебуває розвиток технології штучного інтелекту, в яких сферах можна її застосовувати, а також розвінчує міфи, які існують щодо цієї технології. Найближчим часом планується створити спеціальні серіали про штучний інтелект для старшокласників та для людей з інвалідністю.

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Серіал розповідає про те, що таке штучний інтелект, яку користь він приносить, які ризики пов'язані з використанням технологій та як такі технології використовують українські та міжнародні компанії. Він складається з 4 серій та вже доступний на платформі "Дія.Цифрова освіта".

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