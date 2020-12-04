Команда ЧДУ розробила тренажер для проведення лапароскопічних операцій «Сyber Stitch»
Про це повідомила пресслужба ЧДУ ім. П.Могили, передає Укрінформ.
«Команда ЧДУ розробила тренажер для проведення навчальних лапароскопічних операцій «Сyber Stitch». Розробка вийшла у фінал дев’ятого фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2020». Автором ідеї проєкту став член команди та практикуючий лікар Геннадій Фака», - розповіла керівник проєкту Тетяна Гекова.
Річ в тім, що студенти-медики стикнулися з проблемою відсутності обладнання, на якому було б можливо тренувати навички проведення лапароскопічних операцій. Їх специфіка полягає у тому, що живіт надувають спеціальними газами та вводять інструменти і камеру з світлодіодною підсвіткою. Загоєння при оперуванні таким способом проходить набагато швидше. Наприклад, при апендициті після звичайного хірургічного втручання пацієнт може повертатись додому через 2-3 тижні, при лапароскопії - на третій день.
Для допуску до операцій студентам потрібно напрацювати години практики. Щоб виконати ці вимоги, вони використовують саморобні тренажери, які роблять з прозорих лотків з-під їжі. У них вони пропаюють отвори для інструментів і «тренуються», але така підготовка неправильна, адже інструменти мають знаходитись під певним кутом.
За словами Гекової, створений її командою тренажер має прораховані кути та ще низку переваг перед конкурентами. По-перше, він дешевший. Адже для інших тренажерів потрібні справжні хірургічні інструменти, які коштують вдвічі дорожче, ніж сам тренажер. По-друге, стандартних наборів інструментів немає і тому тренажери продаються без них.
Існує ще одна проблема – це світло. Бокси прозорі, на відміну від людського тіла. Тому в проєкті команди «Cyber Stitch» є спеціальні отвори не тільки для інструментів, але і для камери та світла. Камера до того ж підключається до телефону або ноутбука, дозволяючи працювати без зайвих кабелів.
Ще один момент, який врахували розробники, – це прошарок силікону, який накладається на тренажер для імітації шкіри та жирового прошарку. З часом він зношується, тому команда планує давати певний запас силікону, аби покупець міг сам замішати потрібну кількість покрову при необхідності.
Розробники планують просувати тренажер у медичних закладах.