Команда ЧДУ розробила тренажер для проведення лапароскопічних операцій «Сyber Stitch»

Команда Чорноморського національного університету імені Петра Могили з Миколаєва розробила новий тренажер для проведення навчальних лапароскопічних операцій «Сyber Stitch». Він дешевший і зручніший тих, які досі використовували.

Про це повідомила пресслужба ЧДУ ім. П.Могили, передає Укрінформ.

«Команда ЧДУ розробила тренажер для проведення навчальних лапароскопічних операцій «Сyber Stitch». Розробка вийшла у фінал дев’ятого фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2020». Автором ідеї проєкту став член команди та практикуючий лікар Геннадій Фака», - розповіла керівник проєкту Тетяна Гекова.

Річ в тім, що студенти-медики стикнулися з проблемою відсутності обладнання, на якому було б можливо тренувати навички проведення лапароскопічних операцій. Їх специфіка полягає у тому, що живіт надувають спеціальними газами та вводять інструменти і камеру з світлодіодною підсвіткою. Загоєння при оперуванні таким способом проходить набагато швидше. Наприклад, при апендициті після звичайного хірургічного втручання пацієнт може повертатись додому через 2-3 тижні, при лапароскопії - на третій день.

Для допуску до операцій студентам потрібно напрацювати години практики. Щоб виконати ці вимоги, вони використовують саморобні тренажери, які роблять з прозорих лотків з-під їжі. У них вони пропаюють отвори для інструментів і «тренуються», але така підготовка неправильна, адже інструменти мають знаходитись під певним кутом.

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За словами Гекової, створений її командою тренажер має прораховані кути та ще низку переваг перед конкурентами. По-перше, він дешевший. Адже для інших тренажерів потрібні справжні хірургічні інструменти, які коштують вдвічі дорожче, ніж сам тренажер. По-друге, стандартних наборів інструментів немає і тому тренажери продаються без них.

Існує ще одна проблема – це світло. Бокси прозорі, на відміну від людського тіла. Тому в проєкті команди «Cyber Stitch» є спеціальні отвори не тільки для інструментів, але і для камери та світла. Камера до того ж підключається до телефону або ноутбука, дозволяючи працювати без зайвих кабелів.

Ще один момент, який врахували розробники, – це прошарок силікону, який накладається на тренажер для імітації шкіри та жирового прошарку. З часом він зношується, тому команда планує давати певний запас силікону, аби покупець міг сам замішати потрібну кількість покрову при необхідності.

Розробники планують просувати тренажер у медичних закладах.