Австралія і США спільно будуватимуть новітню надзвукову ракету
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на слова міністра оборони Австралії Лінди Рейнолдс.
“Відповідно до нової угоди Австралія та США будуватимуть й випробуватимуть надзвукові ракети, здатні літати уп’ятеро швидше за звук”, - йдеться у матеріалі.
Договір передбачає, що Австралія випробуватиме ракети з метою взяття їх на озброєння протягом найближчих 5-10 років. “Випробування зосередиться на тому, як зброя веде собі в оперативних умовах, що матиме вплив на майбутні закупівлі”, - стверджує агенція.
Уперше ці домовленості були порушені у перемовинах між Рейнолдс та тогочасним міністром оборони США Марком Еспером у липні.
Агентство нагадує, що в цьогорічному оборонному бюджеті Австралія виділила 7,7 млрд дол. на високошвидкісні ракети дальнього радіуса дії, а також на протиракетну оборону.