Австралія і США спільно будуватимуть новітню надзвукову ракету

Австралія та США домовилися разом розробляти сучасні надзвукові ракети, які надійдуть на озброєння упродовж найближчого десятиліття.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на слова міністра оборони Австралії Лінди Рейнолдс.

“Відповідно до нової угоди Австралія та США будуватимуть й випробуватимуть надзвукові ракети, здатні літати уп’ятеро швидше за звук”, - йдеться у матеріалі.

Договір передбачає, що Австралія випробуватиме ракети з метою взяття їх на озброєння протягом найближчих 5-10 років. “Випробування зосередиться на тому, як зброя веде собі в оперативних умовах, що матиме вплив на майбутні закупівлі”, - стверджує агенція.

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Уперше ці домовленості були порушені у перемовинах між Рейнолдс та тогочасним міністром оборони США Марком Еспером у липні.

Агентство нагадує, що в цьогорічному оборонному бюджеті Австралія виділила 7,7 млрд дол. на високошвидкісні ракети дальнього радіуса дії, а також на протиракетну оборону.