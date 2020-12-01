WhatsApp оновив месенджер

Месенджер WhatsApp оновив свій додаток, додавши декілька цікавих функцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 9to5mac.

Відтепер користувачі зможуть змінювати «шпалери» у кожному чаті, і, не тільки у звичайному режимі, але й у режимі «темряви».

Також користувачі месенджера зможуть змінювати «шпалери» для кожного контакту окремо, аби таким чином пам’ятати з ким вони спілкуються й зробити свій досвід спілкування більш персональним.

Серед іншого, WhatsApp полегшив процедуру пошуку нових стікерів, та зробив її більш зручною для користувачів.

Зазначається, що оновлений додаток вже доступний.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада месенджер WhatsApp розробив функцію, що дозволяє «самовидалення» повідомлень через певний період часу.