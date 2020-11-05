WhatsApp запустив «самовидалення» повідомлень

Месенджер WhatsApp розробив функцію, що дозволяє «самовидалення» повідомлень через певний період часу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Engadget.

Функція стане доступною для користувачів усього світу впродовж місяця.

У разі активації функції, повідомлення будуть самостійно видалені через сім днів після їхнього відправлення.

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У WhatsApp переконані, що спілкування людей у додатку «має нагадувати спілкування наживо».

Зазначається, що нова функція перебувала у фазі тестуванні з жовтня минулого року, і досі була доступна тільки для групових чатів.

Як повідомляв Укрінформ, WhatsApp планує ввести функцію розпізнавання облич.