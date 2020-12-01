Samsung може припинити виробництво Galaxy Note – ЗМІ

Південнокорейська компанія Samsung може припинити виробництво смартфонів преміум-серії Galaxy Note через різкий спад попиту під час пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це Reuters повідомили декілька джерел, обізнаних із ситуацією.

За словами співрозмовників, на даний час компанія не має планів щодо розробки нової версії Galaxy Note у 2021 році. Водночас компанія вже працює над розробкою іншої преміум-моделі на наступний рік - Galaxy S21.

За словами аналітика Тома Коттона, очікується, що продажі смартфонів Galaxy Note цього року впадуть на 20% - до 8 мільйонів пристроїв.

Він додав, що через пандемію впав попит на преміум-смартфони, і люди не дуже поспішають за новими пристроями цього сегменту.

Ймовірно, компанія планує зосередити свої зусилля на виробництві гнучких смартфонів.

У Samsung відмовилися коментувати новину.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня південнокорейська компанія Samsung представила два нових смартфони A12 та A02S.

Фото: foxbusiness