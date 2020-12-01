Samsung може припинити виробництво Galaxy Note – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це Reuters повідомили декілька джерел, обізнаних із ситуацією.
За словами співрозмовників, на даний час компанія не має планів щодо розробки нової версії Galaxy Note у 2021 році. Водночас компанія вже працює над розробкою іншої преміум-моделі на наступний рік - Galaxy S21.
За словами аналітика Тома Коттона, очікується, що продажі смартфонів Galaxy Note цього року впадуть на 20% - до 8 мільйонів пристроїв.
Він додав, що через пандемію впав попит на преміум-смартфони, і люди не дуже поспішають за новими пристроями цього сегменту.
Ймовірно, компанія планує зосередити свої зусилля на виробництві гнучких смартфонів.
У Samsung відмовилися коментувати новину.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня південнокорейська компанія Samsung представила два нових смартфони A12 та A02S.
Фото: foxbusiness